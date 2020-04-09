Меня зовут Германчук Ольга Константиновна, я - клинический психолог и генеральный директор Центра «Доверие». В феврале 2019 года сбылась моя мечта! Был открыт Центр «Доверие» в Красногорске. Мы собрали команду специалистов в области неврологии, психологии, психотерапии и нейропсихологии.

Наша цель - создать пространство, выходящее за рамки привычного формата общения в медицинском центре. Чтобы наш Центр стал местом поддержки в сложных жизненных ситуациях. И вы всегда знали, куда обратиться за советом. Именно поэтому мы выбрали такое название - ДОВЕРИЕ. От этого слова всегда все и начинается.

Приоритет для нас – сформировать комфортную атмосферу, чтобы вы почувствовали себя в кругу семьи, расслабились и доверили нам свои проблемы.