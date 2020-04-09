Позаботьтесь о своем ребенке!
У наших специалистов Шаковой Г.А. и Виноградовой А.В. Вы можете пройти тестирование и оценить возрастные особенности когнитивных функций вашего ребенка перед школой и детским садом.
Записаться на приём можно по номеру телефона: +7 (985) 096-44-51
Семейный центр психологии
Хотите вернуть целостность своей жизни и взаимопонимание и любовь в семью? Определить свои цели в жизни?
С нашей поддержкой вы обретете гармонию внутри себя и с близкими. Сможете жить полной жизнью и радоваться каждому дню.
Желаете проверить свою роль во взаимоотношениях? Предлагаем пройти тест на созависимость:
Индивидуальный подход к каждому пациенту, качество предоставляемых услуг
Мы собрали команду узкопрофильных специалистов в области психологии и нейропсихологии. Для каждой семьи мы подбираем индивидуальный план работы. Придя к нам, вы окажетесь в атмосфере доверия и уважения.
Диагностика готовности ребенка к школе
Многие развивающие центры предлагают подготовку ребенка только интеллектуально, а нужно и важно, в первую очередь, настроиться эмоционально. Важный фактор успешной учёбы и адаптации ребёнка – психологическая подготовка. Протестируйте вашего ребёнка на готовность к школе самостоятельно!
6 фраз для плачущего ребенка
Слёзы для ребёнка - важная часть системы восстановления организма. Когда он плачет, он пытается прийти в себя и "прожить" эмоцию. Дети плачут от гнева, страха, разочарования, волнения, растерянности, тревоги и даже счастья. Важно знать, что сказать, когда ребёнок плачет.
Памятка для родителей