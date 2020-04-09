г. Красногорск, Павшинская пойма,
Красногорский бульвар, д. 25
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+7 (985) 096-44-51 заказать звонок
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Позаботьтесь о своем ребенке!

У наших специалистов Шаковой Г.А. и Виноградовой А.В. Вы можете пройти тестирование и оценить возрастные особенности когнитивных функций вашего ребенка перед школой и детским садом.
Записаться на приём можно по номеру телефона: +7 (985) 096-44-51

НАШИ ЦЕНЫ

Семейный центр психологии

Хотите вернуть целостность своей жизни и взаимопонимание и любовь в семью? Определить свои цели в жизни?
С нашей поддержкой вы обретете гармонию внутри себя и с близкими. Сможете жить полной жизнью и радоваться каждому дню.
Желаете проверить свою роль во взаимоотношениях? Предлагаем пройти тест на созависимость:

Тест на созависимость

Индивидуальный подход к каждому пациенту, качество предоставляемых услуг

Мы собрали команду узкопрофильных специалистов в области психологии и нейропсихологии. Для каждой семьи мы подбираем индивидуальный план работы. Придя к нам, вы окажетесь в атмосфере доверия и уважения.

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Диагностика готовности ребенка к школе

Многие развивающие центры предлагают подготовку ребенка только интеллектуально, а нужно и важно, в первую очередь, настроиться эмоционально. Важный фактор успешной учёбы и адаптации ребёнка – психологическая подготовка. Протестируйте вашего ребёнка на готовность к школе самостоятельно!

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6 фраз для плачущего ребенка

Слёзы для ребёнка - важная часть системы восстановления организма. Когда он плачет, он пытается прийти в себя и "прожить" эмоцию. Дети плачут от гнева, страха, разочарования, волнения, растерянности, тревоги и даже счастья. Важно знать, что сказать, когда ребёнок плачет.
Памятка для родителей

Скачать памятку для родителей
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Лечебно-оздоровительный центр "Доверие"

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Родителям

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Детям и подросткам

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Супругам

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Взрослым

Почему вам будет комфортно с нами

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Команда узкопрофильных специалистов

У нас работают как взрослые, так и детские психологи, психотерапевты, неврологи. Мы знаем, как общаться с детьми и подростками, чтобы расположить их к беседе. Мы знаем, как общаться со взрослыми, чтобы вызвать у них доверие. Благодаря индивидуальному подходу к каждой истории.

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Широкий спектр услуг

Персональные консультации, групповая терапия, семинары, встречи, беседы и возможность получить ответ на свой вопрос в режиме прямых эфиров.

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Онлайн – консультации

Если вы не смогли приехать из-за пробок или задержались на встрече, можем провести онлайн- консультацию.

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Следуем профессиональной этике

Гарантируем конфиденциальность, безопасность и безусловное принятие ситуации клиента. Мы никогда не оцениваем и не даем советов из личного жизненного опыта.

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Работаем на результат

Мы не навязываем лишние консультации, когда в них нет необходимости. Наша задача – найти причину вашей проблемы, а не лечить симптомы.

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Располагающий интерьер

Мы – за экологию и здоровый образ жизни, поэтому все кабинеты наших специалистов стилизованы согласно профилю их деятельности, но в единой концепции ЭКО стиля.

Наши специалисты

Германчук Ольга Константиновна
Германчук Ольга Константиновна

Клинический психолог

Шакова Галина Александровна
Шакова Галина Александровна

Детский психолог, нейропсихолог

Детский невролог Игорь Михайлович центр Доверие
Максимов Игорь Михайлович

Психолог-реабилитолог

Ибятова Римма Валерьевна - Центр Доверие
Ибятова Римма Валерьевна

Психолог

Холопцева Мария Владимировна - специалист центра Доверие
Холопцева Мария Владимировна

Клинический психолог

Виноградова Анна Владимировна - Центр Доверие
Виноградова Анна Владимировна

Логопед, дефектолог, неропсихолог

Колосова Екатерина Алексеевна - Центр Доверие
Колосова Екатерина Алексеевна

Клинический психолог

Сергеева Надежда Александровна - Центр Доверие
Сергеева Надежда Александровна

Психолог

Убеждена, что без принятия и осознания как положительного, так и негативного прошлого жизненного опыта невозможно жить в прекрасном настоящем и будущем. Если не можешь изменить ситуацию, измени к ней отношение!

Меня зовут Германчук Ольга Константиновна, я - клинический психолог и генеральный директор Центра «Доверие». В феврале 2019 года сбылась моя мечта! Был открыт Центр «Доверие» в Красногорске. Мы собрали команду специалистов в области неврологии, психологии, психотерапии и нейропсихологии.

Наша цель - создать пространство, выходящее за рамки привычного формата общения в медицинском центре. Чтобы наш Центр стал местом поддержки в сложных жизненных ситуациях. И вы всегда знали, куда обратиться за советом. Именно поэтому мы выбрали такое название - ДОВЕРИЕ. От этого слова всегда все и начинается.

Приоритет для нас – сформировать комфортную атмосферу, чтобы вы почувствовали себя в кругу семьи, расслабились и доверили нам свои проблемы.

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Германчук Ольга Константиновна

Генеральный директор

Отзывы о нашем центре

Мы ответим на все ваши вопросы

Заполните форму или позвоните по телефону: +7 (985) 096-44-51


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    Контакты

    Телефон:
    +7 (985) 096-44-51
    Часы работы:
    ПН - выходной ВТ - ПТ 09:00 — 20:00 СБ 10:00 — 18:00 ВС 11:00 — 18:00
    Адрес:
    г. Красногорск,
    Красногорский бульвар, д. 25
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